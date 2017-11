Inquinamento, Ue: obbligo di taglio delle emissioni di CO2 per i produttori di auto

I produttori auto europei dovranno obbligatoriamente avere sul mercato entro il 2030 una flotta con il 30% in meno di emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 2021. E' la proposta al centro del Pacchetto mobilità della Commissione Ue. Per garantire il raggiungimento dell'obiettivo, ci sarà un target intermedio nel 2025. Previsti inoltre incentivi per chi supera la quota di veicoli puliti e sanzioni per chi oltrepassa il limite di emissioni.