Giornata mondiale del vento, Italia quinta in Europa e nona nel mondo per impianti eolici

Il 15 giugno si celebra il Global Wind Day , la Giornata mondiale del vento fondata per promuovere l'utilizzo delle energie rinnovabili e in particolare dell'eolico. Secondo l' Anev (Associazione nazionale energia del vento), l'Italia è il quinto Paese in Europa e il nono nel mondo per impianti eolici installati. Nel 2015, sottolinea l'associazione Wind Europe, le nuove installazioni nell'Ue hanno superato quelle di gas e carbone messe insieme. Le turbine presenti nel Vecchio Continente possono inoltre soddisfare l'11,4% della domanda energetica complessiva.

La Giornata in Italia - L'iniziativa è promossa in Italia proprio dall'Anev attraverso una manifestazione che da cinque anni riceve l'adesione del Presidente della Repubblica e i patrocini dei ministeri dell'Ambiente, dello Sviluppo economico e dei Beni culturali. A Roma è stato organizzato un convegno all'auditorium del Gse in cui esperti del settore e istituzioni italiane si confronteranno sull'opportunità di rinnovare il parco eolico esistente. In serata, sempre nella Capitale, all'auditorium del Maxxi andrà in scena uno spettacolo sul vento a cura di Mario Tozzi e Niccolò Fabi.



L'Europa del vento - Convegni e spettacoli sono organizzati in vari Paesi del mondo e soprattutto in Europa, dove il comparto eolico mostra un buon andamento. La Gran Bretagna, leader nel settore eolico, ha recentemente inaugurato i lavori per il parco offshore più grande al mondo, il quale sorgerà su una superficie di 407 chilometri quadrati a 120 chilometri dalla costa dello Yorkshire e fornirà energia a un milione di abitazioni.