Gran Bretagna, via ai lavori per il parco eolico offshore più grande al mondo

La Gran Bretagna ha dato il via libera alla realizzazione del parco eolico offshore più grande al mondo. L'Hornsea Project One sorgerà su una superficie di 407 chilometri quadrati a 120 chilometri dalla costa dello Yorkshire e fornirà energia a un milione di abitazioni. Con una capacità di 1,2 GW, sarà il primo impianto "galleggiante" a superare la soglia di 1 GW. Gli esperti sostengono che il progetto darà una spinta decisiva alla crescita del settore eolico in Europa.