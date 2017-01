Energia dalle pareti, arriva la vernice che trasforma il calore disperso in elettricità

Un gruppo di ricercatori coreani ha realizzato una speciale vernice in grado di "catturare" il calore disperso negli ambienti domestici per trasformarlo in elettricità. Si tratta di un materiale termoelettrico che, una volta migliorato e diffuso su larga scala, potrebbe contribuire a ridurre gli sprechi e l'utilizzo di fonti fossili per la produzione di energia . Secondo gli studiosi, la vernice sarà utilizzabile su qualsiasi tipo di superficie.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, è stata realizzata congiuntamente da tre istituti: di Ulsan National Institute of Science and Technology, Korea Institute of Science and Technology e Korea Electrotechnology Research Institute.



Il segreto della nuova vernice - Il "principio attivo" della nuova vernice è il tellururo di bismuto, un composto comunemente utilizzato nei materiali termoelettrici. Una volta completato il processo di produzione, il materiale viene riscaldato a temperature elevate per 10 minuti per massimizzarne l'efficienza. I test hanno evidenziato che la vernice è più efficiente di qualsiasi altro inchiostro o materiale termoelettrico sviluppato finora.



Non solo pareti - Gli studiosi sostengono che la vernice sarebbe particolarmente utile per catturare il calore da pareti e tetti durante i mesi estivi, ma potrebbe essere utilizzata anche su automobili e navi. Non si esclude, inoltre, una potenziale applicazione del settore della stampa 3D.