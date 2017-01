Finlandia, arriva la "carta da parati" solare

In Finlandia i pannelli solari si "appiccicano" al muro e fanno luce all'interno della casa. Un team di ricercatori del Vtt Technical Research Centre ha realizzato una speciale "carta da parati" a forma di foglia in grado di produrre energia elettrica per l'illuminazione interna delle abitazioni. Il dispositivo fotovoltaico è estremamente flessibile e riciclabile e può essere applicato su finestre, pareti, macchine e cartelloni pubblicitari.

Energia in fogli - Come riporta la rivista Scientist America, questa è la prima volta che pannelli fotovoltaici biologici (OPV - fotovoltaico organico) vengono realizzati in forma di strisce utilizzando un metodo di stampa che consente la produzione di massa del prodotto. Il pannello solare prodotto con la tecnologie a rotocalco e serigrafia del VTT è spesso solo circa 0,2 mm, e comprende gli elettrodi e gli strati di polimeri in cui viene raccolta la luce del sole.



Pareti rinnovabili - A seconda dei gusti personali, inoltre, è possibile stampare una diversa grafica per adattarla all'ambiente casalingo. Con il design attuale, un set di duecento fogli OPV può formare complessivamente un metro quadrato di superficie attiva che è in grado di generare - in latitudini mediterranee - una potenza pari a 10,4 watt.