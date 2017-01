Scarpe e fazzoletti dagli scarti della frutta: nascono "cartamela" e "pellemela"

La seconda vita della frutta - L'Alto Adige fornisce circa il 10% della produzione mondiale di mele. Appare chiaro, quindi, perché l'innovazione "green" di "cartamela" e "pellemela" abbia preso piede in quel di Bolzano dietro iniziativa di Hannes Parth, titolare dell'azienda Frumat a Bolzano. La carta speciale "eco-friendly" costa il 10% in più rispetto a quella tradizionale, ma permette di riutilizzare la quantità di scarti delle mele che non coinvolta negli impianti di biogas o trattata come rifiuto speciale. I residui industriali si sono rivelati ottimi per produrre carta assorbente, igienica, quaderni, sacchetti biodegradabili e scatole per il packaging.



L'eco-pelle alle mele - "La nostra ricerca e le nostre sperimentazioni però non si fermano - ha dichiarato Hannes Parth - e ora siamo impegnati nella realizzazione della pellemela, un prodotto ottenuto sempre dagli scarti di lavorazione delle mele ma destinato alla legatoria, alle calzature e ai rivestimenti di divani e sedie". L'eco-pelle della Frumat potrà essere utilizzata per creare copertine di agende, accessori, borse, calzature e perfino rivestimenti di divani.