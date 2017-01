Corsa all'energia solare nella zona morta di Chernobyl: al via progetti per centrali "verdi"

Il futuro è nel sole - La "gara" per la realizzazione delle centrali solari interessa in tutto 39 aziende, di cui 26 ucraine e 13 straniere. Il governo ucraino vuole riutilizzare in qualche modo quel territorio, grande due volte la città di Los Angeles. Agricoltura e industria sono fuori discussione, a causa della radioattività. I pannelli solari, che non richiedono una presenza fissa di personale, sono una delle poche opzioni possibili. La zona ha una buona esposizione al sole e gli impianti potrebbero utilizzare la vecchia rete elettrica della centrale nucleare, ancora funzionante.



Incentivi e progetti - Il governo di Kiev offre i terreni in affitto a prezzi stracciati, con uno sconto dell'85%, e offre anche un incentivo di 17 centesimi di euro a chilowatt. I progetti presentati complessivamente arrivano a 2 gigawatt (la vecchia centrale nucleare ne produceva 4). Le offerte, oltre che da società ucraine, sono arrivate da Cina, Germania, Irlanda, Danimarca, Austria, Bulgaria e Bielorussia. L'impianto proposto da compagnie cinesi è il più grande, da un gigawatt, con un investimento pari a un miliardo di dollari. Un gruppo tedesco vuole invece installare pannelli per 500 megawatt. Gli altri progetti sono per centrali da 20 megawatt.



Resta da vedere come verrà affrontato il rischio radiazioni, alle quali saranno esposti i lavoratori che costruiranno le centrali e quelli che ne cureranno la manutenzione. Al momento, né il governo ucraino né le società hanno reso noto quali misure di sicurezza saranno adottate.