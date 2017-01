Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 1 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 2 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 3 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 4 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 5 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 6 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 7 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 8 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 9 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 10 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi 11 di 11 Afp Afp Cambia il clima in Alaska, villaggio vota per spostarsi leggi dopo slideshow ingrandisci

In vantaggio il sì allo spostamento - Un conteggio ufficioso dà il sì allo spostamento in vantaggio, 89 a 78 voti. L'eventuale nuova collocazione sarà decisa in un secondo momento, ma poi gli abitanti dovranno trovare i fondi per costruire un nuovo villaggio.



Il cambiamento climatico e "l'erosione del villaggio" - Shishmaref si trova su una piccola isola costiera e i suoi abitanti, per lo più eschimesi Inupiat, per secoli hanno vissuto di pesca e caccia alle foche. Il mare e il terreno ghiacciati per molti mesi all'anno hanno protetto il villaggio dall'erosione delle onde e delle forti correnti marine.



Ma negli ultimi anni, a causa del riscaldamento globale, il mare si scioglie prima a primavera e lo stesso fa il permafrost, il terreno ghiacciato. In questo modo le onde si portano via pezzi di costa sempre maggiori: 914 metri negli ultimi 35 anni, oltre 26 metri all'anno. Inoltre, il ghiaccio più sottile e fragile ha fatto aumentare gli incidenti mortali fra i cacciatori: questi finiscono più facilmente nell'acqua gelata e muoiono assiderati in pochi minuti.



"Negli ultimi 15 anni abbiamo dovuto spostare 13 case da una parte all'altra dell'isola, a causa di questa erosione - ha spiegato al Telegraph Esau Sinnok, 19 anni, attivista ambientalista invitato anche alla Casa Bianca per il suo lavoro -. Entro i prossimi vent'anni, l'intera isola sarà spazzata via completamente. Io ho perso una persona cara, caduta in acqua per il ghiaccio rotto. Pensava che fosse gelato come l'anno prima, invece si è spezzato".



Se vince il sì servono 180 milioni di dollari - L'eventuale spostamento del villaggio dovrebbe costare sui 180 milioni di dollari. Soldi difficili da trovare per una comunità tutt'altro che ricca e dopo che il governo di Washington ha già fatto sapere che non può stanziare quei fondi.