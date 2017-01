Riscaldamento globale, Italia rischia annegamento: mappa mostra come il mare sommergerà alcune città

Entro i prossimi 200 anni Venezia, Pisa, Napoli, Fiumicino, costiera amalfitana e parte della Pianura padana potrebbero essere sommerse dall'acqua. A disegnare questo scenario apocalittico è uno studio pubblicato su Climate Change , secondo cui l'aumento della temperatura globale di 4 gradi rispetto ai livelli preindustriali comporterà l'innalzamento di nove metri del livello dei mari. Gli scienziati hanno realizzato una mappa interattiva che mostra, città per città, il pericolo cui andrà incontro l'Italia (e il mondo) se le emissioni di gas serra e il riscaldamento globale non subiranno una riduzione.

Secondo gli esperti, la situazione diventerebbe critica anche se venisse rispettato il limite dell'aumento della temperatura "ben al di sotto dei due gradi" fissato con l'accordo sul clima della Cop21 di Parigi. In questo caso sarebbero in pericolo tutte le persone che vivono in territori fino a 130 metri sopra il livello del mare.



La mappa interattiva sviluppata dagli scienziati è divisa in due parti: a sinistra simula l'innalzamento del livello dei mari in presenza di un aumento di 4 gradi della temperatura globale, mentre a destra viene mostrato le conseguenze con l'aumento di 2 gradi. In alto è possibile inserire il nome di una data città o località.