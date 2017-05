Blitz di Greenpeace in Vaticano: messaggio a Trump sulla cupola di San Pietro

La polizia ha identificato 8 attivisti di Greenpeace che martedì sera a Roma hanno proiettato sulla cupola di San Pietro il messaggio "Planet Earth First". Gli attivisti hanno compiuto il blitz da via della Conciliazione. In una nota l'associazione ambientalista ha spiegato che il messaggio, in risposta al motto di Trump "America First!", era diretto al presidente Usa che "ha recentemente abolito numerose misure per la protezione del clima".