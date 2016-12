Sicilia, gli attivisti di Greenpeace in azione a Pozzallo

Sono partiti dalla Rainbow Warrior, nave simbolo dell'associazione ambientalista, e hanno raggiunto la piattaforma Vega A davanti alle coste siciliane, a 15 chilometri da Pozzallo, provincia di Siracusa. Questa l'impresa degli attivisti di Greenpeace per dire no all'energia fossile. "Go solar" e "Accendiamo il sole" sono gli slogan sventolati dagli ambientalisti che chiedono reali investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili.