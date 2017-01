Addio plastica, per gli imballaggi del futuro arriva una pellicola ecologica prodotta dal latte

L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 1 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 2 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 3 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 4 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 5 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 6 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 7 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 8 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 9 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 10 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 11 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 12 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica 13 di 13 Da video Da video L'eco-pellicola prodotta dal latte che sostituirà la plastica leggi dopo slideshow ingrandisci

Un materiale "migliore" della plastica - "La pellicola prodotta con le proteine del latte è molto efficace nel bloccare l'ossigeno, garantendo una migliore conservazione dei cibi nella catena della distribuzione e riducendo di conseguenza gli sprechi", ha osservato Peggy Tomasula, coordinatrice dello studio. Si calcola infatti che questi eco-imballaggi blocchino il contatto dei cibi con l'ossigeno con un'efficacia 500 volte superiore rispetto a quella della plastica. La diffusione delle pellicole commestibili eviterebbe inoltre l'accumulo di tonnellate di rifiuti non biodegradabili.



Conservazione dei cibi - Le uniche pellicole biodegradabili e commestibili finora in commercio sono ottenute dall'amido delle patate. Ma queste sono più porose e lasciano penetrare più ossigeno, con scarsi risultati sulla capacità di conservare i cibi a lungo. A confronto, i pori delle pellicole ottenute dal latte, utilizzando la caseina, sono molto più piccoli e riescono a proteggere meglio i cibi. Per rendere le pellicole ancora più robuste, resistenti a umidità e temperatura e maneggevoli, è stata utilizzata un carboidrato (la pectina) estratto dai limoni.



Pellicola spray - "Tra le prime applicazioni c'è il confezionamento di cibi in porzioni singole", ha detto Laetitia Bonnaillie, coautrice della ricerca. Un altro vantaggio della plastica derivata dal latte è che può essere applicata come uno spray su cibi meno resistenti al contatto con l'umidità, come i cereali, oppure per conservare in modo ideale la pizza, evitando che il condimento si disperda.