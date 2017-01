Dagli Usa arriva la pellicola green che protegge le ciliegie dai temporali

Una pellicola biodegradabile per proteggere le ciliegie dall'azione nociva degli agenti atmosferici. Un gruppo di ricercatori dell'Oregon University, negli Usa, ha sviluppato un biofilm a base di cellulosa, olio di palma e calcio in grado di evitare il cosiddetto "cracking" dei frutti determinato da precipitazioni e tempeste. Secondo gli scienziati, il sottile rivestimento applicato sui frutti potrebbe salvare il raccolto di tutta una stagione senza inquinare l'ambiente.

Ciliegie salve, ambiente più pulito - SunSeal, questo il nome del nuovo biofilm, viene spruzzato sui frutti e sulle foglie e agisce come una sorta di impermeabile, evitando alle ciliegie di subire tagli e spaccature causate dalla pioggia che impediscono la commercializzazione. E il tutto evitando metodi alternativi nocivi per l'ambiente come il ricorso a "coperture" fatte di materiali inquinanti.



Due spruzzi a stagione - I ricercatori suggeriscono ai coltivatori di spruzzare il prodotto sulle piante due volte a stagione: le goccioline di questa emulsione acquosa aderiscono ai frutti e alle foglie, formando una copertura commestibile, elastica e resistente all'acqua, dello spessore di appena 13 micron. Il prodotto è stato commercializzato da una società che recentemente ha rilasciato una versione per i mirtilli e sta lavorando a un biofilm per le mele.