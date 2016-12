Varoufakis nuova polemica: "Ho registrato riunione all'eurogruppo"

I suoi colleghi europei, non l'hanno presa bene, al punto che il presidente l'ha bacchettato ricordandogli l'importanza della "riservatezza". Yanis Varoufakis, torna a far parlare di sé in ambito europeo. Per smentire l'esistenza di non lusinghieri epiteti di alcuni ministri nei suoi confronti espressi in alcuni incontri, afferma: "Ho una registrazione di una riunione", dichiara, aggiungendo però che non la renderà pubblica.