Grecia, Angela Merkel dopo l'incontro con Alexis Tsipras: "Accordo lontano"

Due ore e un quarto di faccia a faccia tra Angela Merkel, Francois Hollande e Alexis Tsipras non portano annunci di soluzione trovata, ma i tre - stando ai portavoce tedesco e greco - concordano che "nei prossimi tempi resteranno a stretto contatto diretto". Nel primo pomeriggio del 22 maggio, dopo la conclusione del vertice, il premier greco incontrerà il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker.



Merkel, Hollande e Tsipras, dopo la cena del vertice per il partenariato orientale, si sono riuniti in una sala al primo piano dell'albergo nei pressi della sede del vertice in cui sono ospitati tutti i leader europei, per un confronto politico diretto. Quando ne escono, Merkel e Hollande non sorridono, il greco, qualche passo più indietro, ha un sorriso di circostanza. Nessuno dei tre rilascia dichiarazioni.



L'ufficio stampa della cancelliera fa sapere che l'incontro si è svolto in un'atmosfera "amichevole e costruttiva", ma ricorda che i negoziati tecnici con il Bruxelles Group "devono continuare" e sottolinea che il centro della discussione è stato "il completamento dell'attuale programma di aiuti".



Per il portavoce di Tsipras invece i tre "hanno concordato che ci sono stati alcuni sostanziali progressi" e che nel vertice sono stati toccate "le questioni in sospeso", come le pensioni, i tassi dell'Iva, l'avanzo primario ed il mercato del lavoro".



Tsipras: presto soluzione senza errori passato - Il premier greco annuncia poi che "potremo presto raggiungere una soluzione di lungo termine sostenibile e praticabile, senza gli errori del passato e che la Grecia tornerà presto, con coesione e crescita". Tsipras definisce "molto costruttiva la discussione" di giovedì sera con Merkel e Hollande.