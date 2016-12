Ue, Schulz: "L'Italia ha bisogno di flessibilità nelle regole"

"L'Italia affronta circostanze molto drammatiche, guardando al terremoto e alle migrazioni. Ha bisogno della flessibilità". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, precisando: "Siamo nel processo del dibattito, è presto per arrivare a conclusioni. Capisco le richieste, ma so anche che devono restare nei limiti dei Trattati". "Condivido l'idea di Renzi sulla sensazione che ci sia una sorta di stagnazione in Europa", ha aggiunto.