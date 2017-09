Ue, in preparazione la web tax: stop ai privilegi per i colossi della Rete

L'Unione europea sta studiando una "web tax" che superi l'attuale principio della "residenza fiscale" delle aziende, adattandolo alla caratteristica dell'economia digitale, che produce redditi "virtuali" in molti Stati, pagando le tasse in uno soltanto. Il progetto che punta a fare pagare la giusta proporzione di tasse a colossi come Google, Amazon e Facebook, è contenuta nel documento che l'Ecofin discuterà la prossima settimana a Tallin.