Tim, Calenda: "Non stiamo mettendo lo Stato da nessuna parte"

"Per la cronaca, nessuno sta mettendo lo Stato da nessuna parte ma supportando un progetto che prevede una public company, sogno proibito di ogni liberista ben educato". Lo scrive in un tweet il ministro uscente dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, intervenendo nel dibattito sull'ingresso di Cdp in Tim. "Nessuno difende le partecipazioni statali, Cdp non sta assumendo il controllo di Tim".