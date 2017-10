Ryanair, Enac: taglio offerta strutturale, ma con effetti limitati

"La messa a terra di 25 aeroplani sembra strutturale. In prospettiva, non ci sembra che questi aerei verranno rimessi in esercizio". Lo ha detto il direttore generale di Enac, Alessio Quaranta, in audizione alla commissione Lavori Pubblici del Senato, sottolineando però che "questo taglio strutturale dell'offerta ci sembra che non inciderà più di tanto" sul traffico in Italia.