Referendum sulle trivellazioni, ecco quanto petrolio produce l'Italia

13 aprile 2016 Referendum sulle trivellazioni, ecco quanto petrolio produce lʼItalia Domenica 17 aprile si vota per il referendum sulle trivellazioni in mare. Ma qual è il rapporto tra il nostro Paese e lʼoro nero?

Domenica 17 aprile si vota per il referendum sulle trivellazioni in mare. Il tema dell'energia è al centro del dibattito nel nostro paese. Cosa possiamo ricavare dalle risorse del nostro territorio ed è davvero vantaggioso farlo? In Italia le attività estrattive consistono nella produzione di tre tipologie di idrocarburi: petrolio, gasolina, gas. Ciascuno viene estratto sia sulla terraferma che in mare.

Le regioni in cui si estrae - Per quanto le estrazioni in mare c’è una forte concentrazione di piattaforme al largo delle coste dell’alto Adriatico. Altre presenze si registrano al largo della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Poi esistono concessioni attive per l’estrazione in Lombardia e in Basilicata, ma allo stesso tempo si estrae in numerose altre aree soggette a permessi per la ricerca di giacimenti in Piemonte e Lombardia, nel Lazio e in Sicilia.

I dati - La produzione di olio greggio nell’arco degli ultimi 20 anni è passata da 4,78 milioni di tonnellate a 5,45, con picchi di 6,9 milioni nel 2015. La maggior parte della produzione avviene attraverso i pozzi sulla terraferma. La produzione di gasolina, ovvero gas liquido naturale, che nel 1994 ammontava a 18 mila tonnellate, si è attestata nel 2015 su 14,9 mila, toccando però anche picchi di 30,33 mila tonnellate nel 2003. Anche in questo caso l’estrazione avviene soprattutto attraverso fondi a terra. Il gas (gas naturale), invece, viene prodotto soprattutto attraverso attività di estrazione in mare. La sua produzione è nettamente diminuita nell’ultimo ventennio, passando dai 20,64 miliardi sm³ (metri cubi standard) del 1994 ai 6,87 miliardi di sm³ del 2015. In questo caso è stata proprio la porzione di produzione offshore a calare.

L'incidenza nel settore energetico - Nel 2015 la composizione percentuale delle fonti energetiche impiegate per la copertura della domanda è stata determinata con il 60,2% di produzione da combustibili fossili e il 39,8% da fonti rinnovabili (energia eolica, idroelettrica,solare , geotermica e biomasse). Anche nel 2015 l'Italia è risultato il primo paese al mondo per importazione netta di energia elettrica, l'80% circa della quale proviene da Svizzera e Francia. Di questo 80%, gran parte è di origine nucleare. Per la produzione di energia elettrica l'Italia è il primo paese europeo e il sesto al mondo a dipendere dal petrolio.