Rapporto della Cgia, 4,7 milioni di italiani al lavoro la domenica nel 2016

Gli italiani della domenica sono circa 4,7 milioni. Il dato emerge da un’analisi dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre e riferita al 2016. Di questi, 3,4 milioni sono lavoratori dipendenti, mentre il restante sono autonomi come commercianti, agricoltori ed artigiani. A farla da padrone comunque nel giorno festivo sono quelli del settore alberghiero e ristorazione: 688.300 dipendenti coinvolti incidono sul totale degli occupati dipendenti del settore per il 68,3 per cento.