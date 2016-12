Pil, Istat: "Nel 2015 crescita dello 0,7%" Quarto trimestre, avanti piano: 0,2%

Nel terzo trimestre dell'anno, come si legge nella nota mensile sulle prospettive a breve termine messe a punto dall'Istituto di statistica, "l'andamento positivo dell'economia italiana è stato guidato dalla crescita del valore aggiunto nel settore manifatturiero e, in misura limitata, nei servizi. Per il quarto trimestre ci si attende il proseguimento, seppure a ritmi moderati, della fase espansiva iniziata nei primi mesi dell'anno". Tuttavia, "il percorso di crescita rimane caratterizzato dall'attuale fase del ciclo internazionale che condiziona negativamente la dinamica delle esportazioni italiane".



"Il modello di previsione di breve termine dell'Istat indica una crescita congiunturale del Pil reale pari a +0,2%, con un intervallo di confidenza compreso tra 0 e +0,4%. - precisa la nota -. Al risultato positivo contribuirebbe prevalentemente la crescita dei consumi che, in parte, si rifletterebbe sull'aumento delle importazioni. Permangono invece le difficoltà nella ripartenza del ciclo degli investimenti. In questo scenario la crescita ottenuta dal confronto tra i dati trimestrali corretti per i giorni lavorativi del 2015, che includono la previsione per il quarto trimestre, con quelli del 2014 è pari allo 0,7%".



Renzi: "L'Italia può essere una locomotiva della ripresa" - "Alcune previsioni segnano un potenziale rallentamento della ripresa. Gli eventi di Parigi e la crisi dei Paesi emergenti non sono due buone notizie". Lo scrive Matteo Renzi nella Enews. "Ma l'Italia ha tutto per tornare a essere una locomotiva. Dopo 3 anni di recessione siamo ripartiti. La velocità di crescita dipenderà adesso da consumi interni e investimenti".