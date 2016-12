Istat: "Il 40,3% dei pensionati percepisce meno di mille euro"

Meno 400mila pensionati - Tra il 2011 e il 2014 i pensionati in Italia sono diminuiti di oltre 400mila unità, tra 16.668.000 del 2011 a 16.259.000 del 2014. Lo si legge nelle tabelle Istat riferite ai beneficiari dei trattamenti pensionistici nel 2014. Il dato con tutta probabilità risente della stretta sui pensionamenti decisa con la riforma Fornero della previdenza.



La distribuzione delle pensioni - Il 47,7% delle pensioni è erogato al Nord per il 50,5% della spesa e il 48,2% dei pensionati mentre il 20,4% delle prestazioni va nelle regioni del Centro (21,4% della spesa). Il restante 31,9% delle pensioni è erogata nel Mezzogiorno (28,1% della spesa complessiva).



Oltre il 25% dei pensionati ha il doppio assegno - In Italia, dati del 2014 alla mano, risulta titolare di un doppio assegno pensionistico oltre una persona su quattro. Lo rileva l'Istat, spiegando che il 25,4% percepisce due pensioni, si tratta di piu' di 4 milioni di individui. E c'è anche una quota, pari al 7,8%, che gode di tre o più pensioni.



Nuovi pensionati più poveri: -3mila euro annui - Nuovi pensionati più poveri. Il reddito medio di chi ha iniziato a ricevere la pensione nel 2014 (13.965 euro) è inferiore a quello dei cessati (15.356) e a quello dei sopravviventi (17.146), coloro che anche nel 2013 percepivano almeno una pensione. Quindi tra le "new entry" e i già presenti la differenza è di oltre 3 mila euro annui.



I pensionati con oltre 5mila euro al mese sono quasi 240mila - I pensionati che in Italia possono contare su oltre 5mila euro al mese sono quasi 240mila, appena l'1,4% del totale. Lo rileva l'Istat nel suo "Trattamenti pensionistici e beneficiari" riferito al 2014. Altri 767mila pensionati (il 4,7% dei 16,25 milioni di pensionati) può contare su redditi da pensione tra 3mila e 5mila euro al mese.



Le donne le più trascurate pensionisticamente - Quasi la metà delle pensionate non arriva a mille euro mensili. Nel 2014 il reddito da pensione si ferma prima per il 49,2% delle donne. Lo rileva l'Istat spiegando che le donne con meno di mille euro al mese sono oltre 4,2 milioni. Tra queste possono contare su meno di 500 euro 1.169.000 persone