Piazza Affari chiude a +0,99%, unica Borsa Ue positiva

La Borsa di Milano chiude in positivo, unica piazza finanziaria in Europa, con il Ftse Mib a +0,99%, a 17.098 punti. Corre la Bper, che mette a segno un guadagno dell'8%. Acquisti sui petroliferi, con Eni in rialzo del 3,6% e Tenaris del 4,1%. Diverse banche sono toniche, con Ubi in progresso del 3,8%, Bpm del 3,4% e Mediobanca a +3,1%. Dopo gli ultimi recuperi scattano le vendite su Mps (-3,7%). Scivola Snam (-3,7%).