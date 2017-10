Mps offre bond senior per risarcire piccoli risparmiatori

Mps comunica l'intenzione di promuovere, per conto del Tesoro, un'offerta pubblica di scambio e transazione rivolta ai titolari di azioni ordinarie derivanti della conversione, in seguito al "Burden Sharing", del bond subordinato da 2,16 miliardi di euro Upper tier 2, che la banca aveva piazzato ai piccoli risparmiatori. L'offerta, si legge in una nota, riguarda 237,69 milioni di azioni, pari al 20,84% del capitale.