Inps: in 7 mesi un milione di posti di lavoro ma quasi tutti a tempo

Boom del lavoro a chiamata dopo cancellazione voucher - L'Inps rileva come, tra le assunzioni a tempo determinato, appaia "significativo l'incremento dei contratti di somministrazione (+20,4%) e ancora di più quello dei contratti di lavoro a chiamata che, con riferimento sempre all'arco temporale gennaio-luglio, sono passati da 112.000 (2016) a 251.000 (2017), con un incremento del 124,7%". L'Istituto, dando conto del dato annuo, osserva come il "significativo aumento" del lavoro a chiamata, e "in parte anche quello dei contratti di somministrazione e dei contratti a termine", possa "essere posto in relazione alla necessità delle imprese di ricorrere a strumenti contrattuali sostitutivi dei voucher, cancellati - ricorda l'Inps - dal legislatore a partire dalla metà dello scorso mese di marzo (e riattivati con profonde modifiche normative dal mese di luglio).



La spinta dei contratti a tempo - Tra gennaio e luglio sono quindi stati "accesi" più rapporti di lavoro di quelli che invece si sono "spenti", analizzando sempre le dinamiche del mercato del lavoro nel settore privato. Il saldo fa registrare un avanzo positivo per oltre un milione: "superiore a quello del corrispondente periodo sia del 2016 (+825.000) che del 2015 (+930.000)", evidenzia l'Inps nell'Osservatorio sul precariato. "Riportato su base annua, il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro che risulta sempre positiva" e "in crescita continua da inizio anno". Tendenze che per l'Istituto "attestano il rafforzamento della fase di ripresa occupazionale".



Nel dettaglio, l'Inps rimarca "la forte crescita delle assunzioni (nei mesi di gennaio-luglio 2017 sono risultate 4.182.000, in aumento del 18,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), maggiore di quella delle cessazioni (3.108.000, +15% rispetto all'anno precedente)". All'aumento delle assunzioni, sottolinea l'Inps, "il maggior contributo è dato dalle assunzioni a tempo determinato (+25,9%) e dall'apprendistato (+25,9%) mentre sono diminuite quelle a tempo indeterminato (-4,6%: questo calo rispetto al 2016 e' interamente imputabile alle assunzioni a part time)".