Ilva, sindacati: no a logiche di possibili "scambi" azienda-governo

"ArcelorMittal e governo abbiano ben chiaro che i lavoratori e il sindacato non permetteranno ulteriori rinvii in termini di garanzie ambientali, occupazionali e di diritto per il futuro, rifiutando logiche di possibili 'scambi' su modalità e tempistiche del risanamento ambientale legato alla salute dei lavoratori e della comunità tarantina e ionica". Così si legge nel documento unitario del Consiglio di fabbrica dello stabilimento Ilva di Taranto.