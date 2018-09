Raggiunta l'intesa sull' Ilva . ArcelorMittal, sindacati e commissari straordinari hanno firmato l'accordo al Mise, alla presenza di Luigi Di Maio. Il testo sarà sottoposto a un referendum tra i lavoratori che, come ha spiegato la segretaria generale dalla Fiom-Cgil, Francesca Re David, dovrà "concludersi entro il 13 settembre, in modo che l'azienda abbia il tempo di avere i risultati e il 15 di subentrare quando scadrà l'amministrazione straordinaria".

Secondo quanto si apprende, il governo firmerà una dichiarazione di condivisione dell'intesa raggiunta. Tra i punti dell'accordo viene confermata l'assunzione immediata di 10.700 lavoratori e l'impegno ad assumere gli altri lavoratori fino al 2023. Saranno assunti senza penalizzazione su salario e diritti e si manterrà l'articolo 18.



Di Maio: "Legge speciale per Taranto" - "Ora l'obiettivo è rilanciare la città di Taranto. Ci metteremo al lavoro per fare una legge speciale e anche prevedendo risorse specifiche nella prossima legge di bilancio". Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, uscendo dal Mise dopo la firma dell'accordo.



Revocato lo sciopero - Vista l'intesa raggiunta, i sindacati hanno revocato lo sciopero che era stato proclamato per martedì 11 settembre dalle sigle dei metalmeccanici Fim Fiom Uilm e dal'Usb. Ad affermarlo il segretario confederale della Cgil, Maurizio Landini.



ArcelorMittal: "Ilva più forte e pulita" - "Oggi è l'inizio di un lungo percorso per fare dell'Ilva un'impresa più forte e più pulita". E' il commento dell'amministratore delegato di ArcelorMittal, Matthieu Jehl, che ha ringraziato governo, sindacati e commissari.