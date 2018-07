Ilva, ArcelorMittal: "Nuovi impegni migliori e definitivi"

ArcelorMittal ha presentato i suoi impegni aggiuntivi rispetto al contratto di affitto e acquisto di Ilva definendoli come i "migliori e definitivi nelle are chiave di intervento indicate". Lo scrive l'azienda in una nota, sottolineando che questi impegni "superano di gran lunga i termini del contratto del 2017 firmato dal Gruppo con il governo per il contratto di affitto e acquisto di Ilva".

Ilva, le proposte di Arcelor Mittal Ansa-Centimetri 1 di 1 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

"La proposta migliorativa che abbiamo presentato rappresenta davvero la proposta più avanzata da parte di ArcelorMittal per il turnaround di Ilva, e garantisce che Ilva abbia un futuro sostenibile come produttore di acciaio leader in Italia". Lo afferma in una nota il ceo di ArcelorMittal Europe-Flat Products, Geert Van Poelvoorde. "L'elemento critico è l'attuazione - avverte -: prima potremo iniziare a mettere in atto queste iniziative, prima potremo offrire i miglioramenti richiesti da Ilva e dai suoi stakeholder".



Durante l'incontro al Mise "abbiamo spiegato a tutte le istituzioni presenti che ci siamo impegnati a migliorare significativamente le prestazioni ambientali di Ilva, e che il nostro piano prevede l'utilizzo di numerose tecnologie all'avanguardia, che miglioreranno la situazione attuale. Comprendiamo le preoccupazioni per le prestazioni ambientali di Ilva, e le condividiamo", spiega Van Poelvoorde.



"Questa posizione di leadership implica la responsabilità di essere sia un buon vicino sia un contributo positivo alle comunità locali. La proposta migliorativa non va solo al di là del nostro contratto vincolante per l'affitto e l'acquisto di Ilva, ma dimostra anche il nostro impegno costante nei confronti di Ilva e la nostra volontà di agire come proprietario e gestore responsabile dell'azienda", aggiunge.



Van Poelvoorde sottolinea infine: "Rimaniamo ottimisti riguardo l'avanzamento delle fasi finali della transazione, inclusa la positiva conclusione dei negoziati con i sindacati di Ilva, e riguardo il completamento dell'acquisizione il prima possibile".