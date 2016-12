Il banco del "qua qua qua"

Il vero problema non è rapinare una banca, è fondarla, diceva Bertolt Brecht. Se poi le banche sono le quattro dell'Apocalisse - Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti - e quelle banche sono in default a spese di azionisti e obbligazionisti subordinati i quali hanno visto andare in fumo titoli per un valore di 780 milioni di euro per i consigli sbagliati regalati allo sportello (consigli non adatti per i risparmiatori a basso rischio); be', in quel caso, ovvio che i risparmiatori s'inferociscano.