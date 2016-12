La Penisola del tesoretto

C'era una volta il risparmio: il "tesoretto" delle famiglie italiane, la nostra coperta di Linus contro tutte le crisi, in teoria. Poi le crisi sono arrivate davvero; e non c'è stato un solo governo che non abbia messo quel tesoretto nel mirino del fisco. Prima Berlusconi che ha innalzato l'aliquota delle rendite finanziarie. Poi Monti che ha introdotto l'imposta di bollo. Infine il governo Renzi che ha alzato ulteriormente l'aliquota del capital gain e, non contento, ha ritoccato pure quella sui fondi pensione.