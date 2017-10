Fisco, Spesometro: arriva proroga al 16 ottobre

In seguito al malfunzionamento del sito per effettuare le operazioni online, è stata concessa una nuova proroga per lo Spesometro 2017. Ad annunciarlo è il ministero dell'Economia, attraverso una nota: "Viene posticipato al 16 ottobre il termine per effettuare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017".