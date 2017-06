29 giugno 2017 17:11 Fininvest: ricavi e investimenti in crescita, ma pesa il caso Vivendi Lʼassemblea approva il bilancio 2016 al termine di un anno vissuto nel segno di importanti scelte strategiche. Il gruppo chiude in utile nonostante il contesto ancora difficile

Investimenti significativi, ricavi in crescita e risultato operativo positivo al netto delle partite non ricorrenti: sono questi i tratti principali sottolineati all'assemblea degli azionisti Fininvest che ha approvato il bilancio 2016. Un anno particolare, sottolinea il comunicato diffuso al termine dal gruppo guidato dal presidente Marina Berlusconi insieme all'a.d. Danilo Pellegrino. Tuttavia a pesare sui conti è stato il caso Vivendi, che ha determinato "gravissimi danni" alla società. I numeri restano nel complesso confortanti, con ricavi pari a 5.050,8 milioni (+6,6%), investimenti per 1.053,8 milioni e un utile di 50 milioni al netto delle perdite causate dal gruppo francese.

La nota sottolinea che i numeri dell'anno 2016 "vanno necessariamente inquadrati nel contesto di un esercizio del tutto particolare, visti i significativi eventi straordinari che l'hanno caratterizzato accanto alle importanti scelte strategiche messe in atto durante l'anno".



Il fattore Vivendi - "Da una parte infatti l'andamento economico-finanziario è stato pesantemente condizionato dai gravissimi danni che ha causato il mancato rispetto da parte di Vivendi degli accordi vincolanti raggiunti con Mediaset".



Investimenti strategici - "Dall'altra il Gruppo ha realizzato investimenti di ampia rilevanza strategica, come quelli di Mondadori in Rizzoli Libri e Banzai Media e di Mediaset nel settore radiofonico, mentre in parallelo la capogruppo Fininvest ha posto le premesse per il completamento della cessione del Milan, finalizzata durante l’esercizio in corso.



Risultato positivo in un contesto difficile - Va inoltre considerato che, in un quadro macroeconomico generale ancora instabile e in un contesto di mercato sempre più competitivo, al netto delle partite non ricorrenti il Gruppo ha raggiunto un risultato operativo consolidato positivo per quasi 150 milioni di euro e un utile di circa 50 milioni di euro".