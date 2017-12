Export, Istat: a ottobre +0,5%, boom su anno +11,3%

I settori che contribuiscono di piu' alla crescita delle esportazioni sono quelli degli autoveicoli (+17,4%), dei metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (+16,4%), dei prodotti tessili e dell'abbigliamento, pelli e accessori (+11,9%), articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (+11,6%) e prodotti alimentari, bevande e tabacco (+11,3%).



Crescono soprattutto, su anno, le esportazioni verso Stati Uniti (+17,0%), Francia (+15,9%), Spagna (+14,8%), Regno Unito (+12,7%) e Germania (+12%). Nel trimestre agosto-ottobre, si rileva una crescita sui tre mesi precedenti delle esportazioni del 2,9%, che coinvolge sia l'area Ue (+3,0%) sia l'area extra Ue (+2,7%). Nello stesso periodo l'import aumenta dell'1,1%.