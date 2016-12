Energia, da luglio bollette più salate: luce +4,3% e gas +1,9%

La spesa elettrica per la famiglia-tipo nel cosiddetto "anno scorrevole" (compreso tra l'1 ottobre 2015 e il 30 settembre 2016) sarà di circa 503 euro, con un calo del -0,6% rispetto ai 12 mesi equivalenti del periodo precedente (per un risparmio di circa 3 euro). Per quanto riguarda il gas, la spesa della famiglia-tipo nello stesso periodo sarà invece di 1.068 euro, con una riduzione del -5,9% (per un risparmio di 67 euro rispetto all'anno scorrevole).



L'aumento dell'elettricità - Nel terzo trimestre del 2016, ha spiegato l'Autorità, l'aumento del prezzo dell'energia elettrica è dovuto all'incremento della componente di approvvigionamento e soprattutto alla significativa crescita dei costi di dispacciamento, cioè dei costi sostenuti dal Gestore della rete (Terna) per il mantenimento in equilibrio del sistema elettrico. Sostanzialmente stabili invece i costi per la copertura degli oneri generali di sistema.



L'aumento del gas - La variazione nel gas, dopo le forti riduzioni dei primi due trimestri del 2016, è legata a una leggera crescita della componente "materia prima" dovuta all'aumento delle quotazioni gas attese nei mercati all'ingrosso nel prossimo trimestre. Un'altra causa dell'aumento della bolletta è da ricercare anche in un limitato adeguamento della componente di distribuzione e misura nella parte a copertura degli interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle rinnovabili nel settore gas.