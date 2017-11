Energia, aumenta la richiesta in Italia: +1,2% su ottobre 2016

In Italia i consumi di energia elettrica sono in aumento: a ottobre, secondo Terna, la domanda è stata di 26,4 miliardi di kilowattora, in crescita dell'1,2% rispetto a ottobre 2016. La domanda dei primi dieci mesi dell'anno è invece "in crescita dell'1,7% rispetto allo stesso periodo del 2016, mentre a parità di calendario il valore è +1,9%". La variazione è stata positiva al Nord (+1,9%) e al Centro (+1,2%) e sostanzialmente stabile al Sud (-0,3%).