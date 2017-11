Congedi parentali ai papà, boom nel 2015: oltre 44mila richieste

Boom in Italia dei "papà babysitter" in congedo parentale per accudire i neonati, dopo la maternità obbligatoria della madre. I padri che hanno beneficiato del permesso sono stati circa 44.400 nel 2015 (ultimo anno disponibile), ormai una coppia ogni sette, contro i 19.586 del 2008. L'Italia si avvicina sempre più agli standard europei.