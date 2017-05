Usa: Trump propone congedo parentale retribuito, vittoria Ivanka

Donald Trump propone l'introduzione del congedo parentale retribuito per le famiglie che lavorano e che hanno o adottano un bambino. La misura, da sempre sponsorizzata dai democratici, ma bocciata dai repubblicani, è prevista nella legge di bilancio. Per gli Usa si tratterebbe di una "prima": il congedo retribuito infatti non esiste e l'introduzione della misura nel budget è una vittoria per Ivanka Trump, che si è fatta promotrice dell'iniziativa.