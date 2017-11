Brescia, Brebemi e A4 saranno connesse entro la fine dell'anno

Entro l'anno Brebemi e l'A4 saranno connesse grazie al nuovo raccordo in corso di realizzazione all'altezza di Brescia. I lavori sono ormai al 65% e l'obiettivo è aprire per dicembre, forse prima. La A35 potrà essere pienamente utilizzata dagli utenti come autostrada direttissima per Milano per il traffico in transito sul quadrante orientale e, in generale, sull’asse Venezia-Verona-Brennero-Genova-Torino. Il presidente della società Franco Bettoni e l'assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Sorte hanno effettuato un sopralluogo sui cantieri nella giornata di lunedì per verificare lo stato dei lavori.