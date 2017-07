Bankitalia rivede al rialzo le stime del Pil di mezzo punto: +1,4%

La Banca d'Italia rivede al rialzo le stime per la crescita del Pil nel 2017, fissandola a +1,4% contro il precedente 0,9% di gennaio, già in parte corretto nelle scorse settimane a +1,3% dopo la revisione del dato sul primo trimestre dell'Istat. Nel bollettino economico, l'istituto centrale prevede ora un aumento dell'1,3% nel 2018 e dell'1,2% l'anno successivo. Palazzo Koch sottolinea come la spinta arriverebbe dalla domanda interna.