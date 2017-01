Banca Etruria risarcirà i correntisti senza il Fondo di Solidarietà

La Nuova Banca Etruria accelera e pensa di indennizzare direttamente i suoi correntisti: secondo alcune indiscrezioni, la proposta del presidente Nicastro è al vaglio di Bankitalia e ministero. I fondi non arriveranno (per ora) dal fondo di solidarietà del governo. Si tratta di un prestito privato in linea con leggi e vincoli Ue. A beneficiarne probabilmente 638 risparmiatori che hanno investito meno di 100mila euro sulle subordinate.