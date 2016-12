Autostrade, revocato lo sciopero nazionale di due giorni

E' stato revocato lo sciopero, indetto per il 31 luglio e il 1° agosto, dei lavoratori delle autostrade. A darne notizia in una nota sono Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti, Sla-Cisal e Ugl Viabilità e Logistica, spiegando che "dopo 36 ore di trattativa ininterrotta, è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale".