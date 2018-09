Auto tedesche nel mirino Ue per intese anti-concorrenza

Le indagini sono partite a ottobre 2017, quando la Commissione Ue ha effettuato una serie di ispezioni nelle sedi delle cinque aziende per verificare le 'soffiate' che aveva ricevuto: "il cerchio delle cinque", come vengono chiamate le tedesche, aveva organizzato una serie di incontri per discutere anche dello sviluppo e della messa in opera di tecnologie per limitare le emissioni nocive. Una cosa non vietata in sé, ma che diventa pratica anticoncorrenziale nel momento in cui si stringono accordi per limitare lo sviluppo di sistemi.



Sono finiti nel mirino dell'antitrust gli incontri in cui si discuteva di sistemi di riduzione catalitica selettiva delle emissioni tossiche e del filtro di particolato per i motori a benzina. La Commissione vuole quindi appurare se effettivamente le aziende coinvolte abbiano preso degli accordi contrari ai regolamenti europei. L' Ue ha solo aperto formalmente l'indagine, primo passo che non ne pregiudica l'esito. Da parte loro le aziende hanno fatto sapere di voler continuare a cooperare con la Ue nelle indagini.