Dieselgate, maximulta di un miliardo di euro alla Volkswagen: nessun ricorso

Volkswagen è stata multata dalla procura di Braunschweig, in Germania, per oltre un miliardo di euro per la vicenda del dieselgate. Una sanzione che l'azienda non contesta, come hanno fatto sapere i vertici del colosso automobilistico. "Volkswagen accetta la multa e riconosce le sue responsabilità", si legge infatti in una nota diffusa dal gruppo.