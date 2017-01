Tasse record, nel 2012 pressione sale al 52%

foto Afp Correlati Bce :ripresa a rischio

Fisco, pronti 11 mld di rimborsi Iva 12:15 - La pressione fiscale nel quarto trimestre del 2012 ha toccato il 52%, un valore record assoluto, con un balzo di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat nel conto economico trimestrale della P.a. La media annua, sempre da record, si attesta invece al 44%, +1,4 punti sull'anno precedente. - La pressione fiscale nel quarto trimestre del 2012 ha toccato il 52%, un valore record assoluto, con un balzo di 1,5 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo rileva l'Istat nel conto economico trimestrale della P.a. La media annua, sempre da record, si attesta invece al 44%, +1,4 punti sull'anno precedente.

Migliora il rapporto deficit-Pil - Buone notizie invece sul fronte deficit-Pil 2012: senza le operazioni di swap (che hanno inciso per poco meno di due miliardi) si è attestato al 2,9%, in miglioramento di 0,8 punti percentuali sul 2011. Includendo le operazioni sui derivati si arriva, conferma l'Istat, al 3%, dato valido ai fini dei parametri Ue.



A fine 2012 debito/Pil dimezzato - Nel quarto trimestre, sempre del 2012, il deficit pubblico è migliorato, con un rapporto tra indebitamento netto e Pil pari all'1,4%, in calo di 1,2 punti percentuali su base annua. Il rapporto è così quasi dimezzato. Si tratta del livello più basso, in base a confronti annui, dal quarto trimestre 2000.



Bene anche l'avanzo primario - In termini di incidenza sul Pil, il saldo primario positivo è stato pari al 2,5%, in miglioramento di 1,3 punti percentuali rispetto al 2011. Le uscite totali sono salite dello 0,7% rispetto al 2011, con un'incidenza rispetto al Pil del 50,6% (49,9% nel 2011). Mentre nel quarto trimestre 2012 le uscite totali sono cresciute in termini tendenziali dello 0,1%, il rapporto tra queste e il Pil è risultato pari al 57,7% (era al 57,1% nel corrispondente trimestre del 2011).