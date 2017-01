Fisco, pronti rimborsi Iva per 11 miliardi

foto Ap/Lapresse Correlati Gli italiani investono sempre meno

Debiti P.a., Grilli: "Liquidità darà ossigeno" 10:50 - Per quest'anno l'Agenzia delle Entrate punta ad erogare alle imprese rimborsi Iva "per un ammontare complessivo di 11 miliardi di euro". E' quanto scrive il direttore Attilio Befera alle direzioni regionali, chiedendo di accelerare la liquidazione delle somme. "Il volume dei crediti vantati nei confronti della P.A., nonché i lunghi tempi di pagamento, rischiano di compromettere - ricorda Befera - il mantenimento dei livelli occupazionali".

"Relativamente ai crediti fiscali - si legge nella lettera - il ministro dell'Economia, con l'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2012-2014, ha espressamente previsto una tempestiva liquidazione dei rimborsi, tale da consentire alle imprese di non dover sopportare un aggravio degli oneri finanziari derivanti dall'anticipazione di pagamenti di natura tributaria. L'Agenzia delle entrate, per i risultati concretizzati in questi anni, è riconosciuta nel panorama delle pubbliche amministrazioni tra le organizzazioni di eccellenza per efficacia ed efficienza. Tale contesto - prosegue Befera - impone che l'Agenzia ponga in essere ogni utile iniziativa affinché i controlli e le disposizioni di pagamento dei rimborsi fiscali richiesti dalle imprese avvengano con la massima celerità".



Il Governo, spiega quindi il direttore, proprio per consentire all'Agenzia di fornire "un tangibile sostegno alle imprese per superare il difficile momento", sta prevedendo consistenti accelerazioni negli stanziamenti per il pagamento dei rimborsi. "Per questo motivo - scrive - ritengo indispensabile che venga profuso il massimo impegno per rafforzare il presidio dei processi connessi alla liquidazione dei rimborsi fiscali, dedicando il maggior numero di risorse possibili alla loro lavorazione anche impiegando risorse dedicate attualmente ad altra attività".



Allo stato attuale i rimborsi Iva in conto fiscale già disposti sono pari a 2 miliardi di euro "ed è pertanto necessario che si proceda immediatamente alla lavorazione dei rimborsi richiesti e non ancora controllati".