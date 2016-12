Almaviva Palermo, bocciata proposta intesa azienda-sindacati

Con 2.519 "no" i lavoratori del gruppo Almaviva di Palermo hanno bocciato la proposta di intesa raggiunta da azienda e sindacati la scorsa settimana a Roma. L'ipotesi di accordo subordina la revoca dei 2.988 licenziamenti, annunciati dal gruppo a Palermo (1.670), Roma (918) e Napoli (400) alla sottoscrizione di un accordo che estende la solidarietà per sei mesi in tutte le sedi del gruppo, che conta circa 9 mila addetti su scala nazionale.