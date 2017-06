Alitalia, salta il tavolo con i sindacati: via a cassa a zero ore

Cassa integrazione al via, probabilmente da lunedì 19 giugno, in Alitalia, dopo la rottura del tavolo tra azienda e sindacati. Il confronto al ministero del Lavoro è infatti finito con una fumata nera sull'applicazione della misura a zero ore, che riguarderà 317 addetti di terra. Intanto il commissario straordinario Luigi Gubitosi conferma che l'obiettivo è la vendita in blocco, meglio se a un'altra compagnia: 33 finora le manifestazioni di interesse.