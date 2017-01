Istat:inflazione mai così bassa da 2009 A giugno allo 0,3%, alimentari in calo

11:35 - L'inflazione a giugno rallenta ancora: la crescita annua dei prezzi si ferma allo 0,3% dallo 0,5% di maggio. Lo rileva dell'Istat nella stima provvisoria, sottolineando che è il livello più basso da quasi 5 anni (ottobre 2009). I prezzi degli alimentari diminuiscono dello 0,6% segnando il livello più basso da settembre 1997. Proprio alla diminuzione dei prezzi di questa categoria di prodotti sarebbe imputabile il calo dell'inflazione.

L'istituto di statistica rivela inoltre che i prezzi del cosiddetto "carrello della spesa" a giugno calano dello 0,5% rispetto al 2013. Si tratta del risultato più basso da quasi 17 anni (settembre 1997). Rispetto al mese precedente i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona restano invece stabili.



Secondo i ricercatori dell'istituto "il calo dell'inflazione è in primo luogo imputabile all'accentuarsi della diminuzione dei prezzi degli alimentari non lavorati". L'aumento mensile dei prezzi è invece dovuto principalmente ai rialzi dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (+0,7%), su cui incidono fattori di natura stagionale. L'inflazione acquisita per il 2014 è stabile allo 0,3%.