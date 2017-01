Aumentano i Paperoni nel mondoL'Italia supera la media europea

18:01 - Ci sono 1,76 milioni di super ricchi in più nel mondo. Stando al World Wealth Report 2014, lo studio annuale che incrocia i trend di investimento dei singoli patrimoni, si scopre che, nonostante la crisi, tendenza è positiva e sono migliorate le performance dell’economia e del mercato globale.

Se infatti si considerano i cosiddetti HNWI (individui a alto reddito, coloro che possiedono un asset di investimento pari o superiore a 1 milione di dollari), si scopre che in Italia ad esempio sono 203,200 i ricchissimi presenti in graduatoria contro i 175,800 del 2012. Un incremento del 15,6%, che quest’anno supera la media europea del +12,5%. E nell'equilibrio fra lo scudo fiscale e i l'aumento del valore azionario siamo al decimo posto della classifica mondiale. Diminuisce invece il divario fra la popolazione HNWI del Nord America e quella asiatica che, allo stato attuale, è di sole 10,000 persone circa.



Queste stime sono positive soprattutto se si traducono in cifre: l’aumento del 14% dei pacchetti d’investimento significa 52,620 miliardi di dollari pronti a finanziare, ad esempio, le grandi opere in giro per il mondo. La maggior parte dei grandi investitori della Terra ha dichiarato di voler avere un impatto positivo sulla società. Non basta essere influenti, vogliono anche essere buoni. Il 61% di loro lo considera da “molto” a “estremamente importante” ed è un bene per tutti, soprattutto se si tiene conto che la crescita della ricchezza è destinata ad aumentare fino a generare altri 12 trilioni di dollari nel 2016. Alla faccia della crisi.